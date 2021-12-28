Надоедливый попугай максимально достал кота (Видео)

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Испании записал на видео забавный момент, который привлек внимание пользователей. Кадры разместили на YouTube.

Как-то днем местный житель отдыхал дома, где вместе с ним живет кот и попугай. Четвероногий питомец уже устал от надоедливой птицы и спрятался от нее на диване, однако спокойствие пушистика продлилось недолго.

Попугай нашел кота и забрался к нему, после чего принялся приставать с вопросами. Надоедливая птица максимально достала кота, из-за этого кадры стали еще смешнее. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал сотни тысяч просмотров.-0-