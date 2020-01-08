Наряд Дженнифер Лопес стал предметом шуток в сети

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной премии "Золотой глобус", которая собрала под одной крышей десятки звезд мировой величины.

Каждая из них выбрала элегантный и сдержанный образ, однако наряд Дженнифер Лопес привлек особое внимание пользователей сети.

В интернете выбор Джей Ло стал предметом шуток. Многие сравнили ее пышное платье в зелено-бело-золотой гамме с упаковкой рождественского подарка, а бант в образе только подогрел интерес поклонников. Помимо всего прочего, люди посчитали, что образ популярной певицы стал худшим на "Золотом глобусе".

Фото из Instagram

В сети пользователи стали шутить и фотография в Instagram Дженнифер Лопес собрала более 16 тысяч разнообразных комментариев. -0-