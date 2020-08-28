NASA намерено отправить на Луну женщину-астронавта

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическое агентство NASA планирует в 2024 году отправить на Луну экспедицию, в которую войдут женщины-астронавты. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом в 2024 году впервые в истории на поверхность Луны может ступить женщина-астронавт. Полет запланирован в рамках программы "Артемида". По словам представителей NASA, высадка на спутнике Земли будет зависеть от того, сможет ли агентство вдохновить американцев на достижение такой цели.

Также NASA показало эмблему грядущей экспедиции, которая выполнена в пурпурно-золотистых цветах, которые использовались женщинами прошлого века во время борьбы за свои права. -0-