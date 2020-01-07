NASA открыло в зоне обитаемости планету размером с Землю

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) открыло планету размером с Землю - TOI 700 d, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт NASA.

Найденная планета находится на таком расстоянии от своей звезды, которое позволяет говорить о возможном наличии на поверхности TOI 700 d воды в жидком состоянии. Эта звезда составляет примерно 40% массы Солнца.

Сделать открытие помог телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который был разработан и запущен специально для поиска планет размером с Землю. Планеты вокруг близлежащих звезд легче всего отслеживать с помощью больших телескопов в космосе и на Земле. Нахождение TOI 700 d является ключевым научным открытием для TESS.

Кроме TOI 700 d в звездной системе находятся еще две планеты. Одна из них скалистая также размером с Землю, вторая - газовая, считают в NASA.-0-