"Наша семья готова стать больше!" - Анна Седакова сделала интригующее заявление

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Ох и день сегодня. И наревелись и намечтались. И опять расстроились. Вы видели стори. Мы решили,что наша семья готова стать больше. Только не падайте в обморок, мы поняли, что хотим собаку. Предупредили всех дома, все дети в ожидании. Приехали в приют. Искали свою. Знаете, я правда верю, что это как любовь. Что она должна найти тебя сама. Мы заглядывали в глаза всем, но никто к нам не подошёл. Мы искали свою собаку. Я знаю, что это звучит глупо, но мы так и не нашли ее (( А щенки от нас убежали Потом, через пару дней, мне под постом написала девушка подписчица, что спасла щенка и он ищет дом. Я не говорила Янису, пока он не вернётся после игры и как только он проснулся, он понял все сам. Мы собрались, оделись, за эти сутки я 1000000 раз пересмотрела видео с щенком. Мы предупредили всех, что вернёмся с собакой домой. Мона ждала на телефоне через океан , Алина дома, Маруся и Булка кажется тоже нервничали, но подготовили место рядом на своей лежанке . К вам сейчас приедет сестра - сказали мы им! Договорились с теми людьм

и, что сейчас приедем. Сели в машину и на другом конце провода нам сказали - щенка уже забирают. Мы проехали два метра. Вышли из машины и вернулись домой Я очень рада за щенка. У него будет своя семья и это не мы. Восхищаюсь теми, кто не смотря ни на что, берет собак из приюта и у нас в @super.sobaka столько хвостиков ждёт своих хозяев Но сегодня в нашей многодетной и многособачной семье не появилось сёстры ((( Но заканчивая этот пост, я хочу сказать, что мы все же верим, что где то там есть наша собака! И нам все равно, какой она породы, истории. Мы все равно верим, что когда то тебя найдём ! А ты увидишь нас и точно будешь знать, что мы твоя семья