Настасья Самбурская обрушилась с критикой на русских туристов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская обрушилась с критикой на российских туристов.

Актриса опубликовала в Instagram новый снимок, где в подписи к посту раскритиковала русских туристов. Знаменитость уже неделю отдыхает на Бали и пожаловалась в соцсетях на поведение других российских туристов.

Звезда опубликовала фото и написала: "Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку! Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться".

Пост Настасьи Самбурской вызвал огромный отклик у фолловеров, собрав более 2 тысяч разнообразных комментариев. Кто-то из поклонников поспешил оскорбить актрису, а другие, напротив, поддержали звезду.-0-