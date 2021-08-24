Настасья Самбурская запустила любопытный челлендж, перед которым мало кто устоит (Видео)

В посте разместили небольшое видео с актрисой, которая стоит перед камерой, подмигивает и улыбается своим фолловерам. "Попробуй не улыбнись мне в ответ", - гласит подпись. В кадре Настасья Самбурская излучает такую энергетику, что выполнить это не так уж и просто.







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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Настасья Самбурская недавно опубликовала в Instagram новый пост и предложила всем желающим поучаствовать в интересном челлендже.Любопытный челлендж привлек внимание пользователей, а судя по комментариям - мало кто устоял перед Самбурской. "Не получилось", "Вы что, флиртуете со мной?", "Пробую, но не получается", - написали фолловеры. Неудивительно, что ролик посмотрели почти 900 тысяч раз.-0-