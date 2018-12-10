Наталья Фриске рассказала, как похудела на 10 кг

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Многие спрашивают - как я похудела. Мой ответ - однажды мне просто захотелось радоваться своему отражению в зеркале...Очень сложно худеть, особенно, когда Здоровье подкосилось на нервной почве. Очень долго врачи запрещали мне заниматься, но пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться .... я уже больше не могла смотреть на себя в зеркале.( Я не могла купить себе одежду, которая мне нравится, из-за этого у меня началась депрессия, я почти не выходила из дома, и чувствовала себя ужасно. И в один день я просто психанула и взяла себя в руки: пошла в зал, нашла себе Тренера. Он мне рассказал как правильно питаться и за каждый косяк, или срыв в еде давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала)) начала ходить на массаж, чтобы подтянуть кожу...на весах изменений не было, но в объемах я заметно уменьшилась. 3 раза в неделю спорт, если не могла пойти в зал, то занималась дома по программе скачанной. 2 раза в неделю массаж, если получалось больше, то прям замечательно было)) Какого-то определенного меню у меня не был

о, особенно никаких диет, я от них себя очень плохо чувствую - постоянная слабость, головокружение.. Правильное питание: Для меня - это отказ от сахара, хотя я его особо никогда много и не ела, а вот от шоколада не могу отказаться, иногда даю себе слабинку)) Отказ от хлеба! Хотя утром можно себе кусочек позволить, только не !!!!! Отказ от всего жареного. Стараюсь кушать отварное, либо запечённое. Естественно, отказ от всех колбасок, сосисок, копченостей, жирного!!!! По утрам можно кашки вкусные, люблю омлеты с овощами и кусочком хлебушка с творожным сыром Кушаю много салатов, фруктов) Уменьшила порции, кушаю часто, но по чуть-чуть ))Девочки, это не особо сложно, главное начать. А начать нужно с того, что в первую очередь полюбить себя, быть в гармонии с собой! P.s. самая большая проблема для меня в похудении - это мой живот, с самого детства, даже когда была очень худой, он не давал мне покоя...( ну об этом будет другой пост#пп #спорт #мотивация #мотивациякпохудению