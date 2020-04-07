Назван богатейший человек в мире по версии Forbes

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, как и в прошлом году, возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Уточняется, что Джефф Безос - единственный человек в списке с двенадцатизначным состоянием ($113 млрд), при этом за год оно сократилось на $18 млрд. C февраля 2020-го акции Amazon вместе со всем американским фондовым рынком просели более чем на 20%.

На второй строчке рейтинга, как и в 2019-м, расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. На третьей позиции - основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых Forbes оценивает в $76 млрд.

Очередной, 34-й по счету глобальный рейтинг долларовых миллиардеров опубликован американским Forbes 7 апреля. Совокупное состояние всех 2095 мировых миллиардеров достигло $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем в прошлом году. Новичков в рейтинге-2020 - 278 человек.-0-