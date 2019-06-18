Названа дата выхода приквела "Голодных игр"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская писательница Сьюзен Коллинз объявила о том, что работает над приквелом к серии подростковых романов "Голодные игры". Названия у новой части пока что нет, однако имеется точная дата выхода — 19 мая 2020 года. Об этом сообщает
Рассказывать о сюжете и основных персонажах писательница пока не спешит, но известно, что действие новой книги развернется за 64 года до начала событий трилогии. Коллинз планирует описать то, как возник антиутопический строй, в котором подросткам приходится сражаться друг с другом.
Книги серии "Голодные игры" начали выходить в 2008 году, по одному роману в год. Трилогия сразу же стала пользоваться популярностью. К 2014 году только в США было продано более 65 млн экземпляров, всего книги издали на территории 56 стран и перевели на 51 язык.-0-
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