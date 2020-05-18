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Калейдоскоп
18 мая 2020, 21:30

Названа самая популярная песня на "Евровидении"

ABBA. Фото BBC
ABBA. Фото BBC

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Величайшей песней в истории "Евровидения" стала композиция Waterloo группы ABBA, сообщает BBC News.

Телекомпания провела среди зрителей опрос, а результатами поделилась в сети. По мнению аудитории, песню Waterloo, с которой шведская группа победила в 1974 года, можно считать величайшей за всю историю песенного конкурса.

Композиция возглавила чарты во многих странах, а по миру было продано свыше шести миллионов ее копий. К слову, стало известно, где пройдет "Евровидение" 2021 года. -0-

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