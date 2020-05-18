Названа самая популярная песня на "Евровидении"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Величайшей песней в истории "Евровидения" стала композиция Waterloo группы ABBA, сообщает BBC News.

Телекомпания провела среди зрителей опрос, а результатами поделилась в сети. По мнению аудитории, песню Waterloo, с которой шведская группа победила в 1974 года, можно считать величайшей за всю историю песенного конкурса.

Композиция возглавила чарты во многих странах, а по миру было продано свыше шести миллионов ее копий. К слову, стало известно, где пройдет "Евровидение" 2021 года. -0-