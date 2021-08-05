Названо имя самой богатой актрисы в мире

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:24 Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол" Общество
10:22 Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 24 га Регионы
10:21 В Рогачевском районе спасатели помогли семье с пятью детьми, заблудившейся в лесу Происшествия
10:14 Профсоюзы АПК: слаженность и взаимопонимание - плюсы родственных экипажей на уборке зерновых Общество
10:07 Виталий Жук занимает 14-е место после 8 видов олимпийского десятиборья Спорт
09:50 В Бешенковичах ручка тормоза велосипеда застряла в ноге мальчика Происшествия
09:50 Дым от лесных пожаров накрыл 81 населенный пункт в Иркутской области В мире
09:48 В Мостовском районе спасатели достали собаку из 10-метрового колодца Происшествия
09:45 Более 80 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте в день траура В мире
09:45 В Минском районе подросток получил ожоги 11% тела при разжигании костра Происшествия
09:33 Мозырянка оставила новорожденную малышку в лесу - девочка умерла Происшествия
09:31 Бобруйчанка стала жертвой вишинга и потеряла более Br19 тыс. Происшествия
09:29 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 1 тыс. фур Общество
09:18 В Минском районе спасли от огня 24 га пшеницы Происшествия
09:17 Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу - ГПК В мире
09:16 Австралиец Киган Палмер стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу Спорт
09:07 Чеки "Жилье" проиндексированы в Минской области Регионы
09:00 В Гродненской области возбуждены уголовные дела о злоупотреблении и выплате зарплат в конвертах Происшествия
09:00 В ООН призвали Литву соблюдать международные обязательства, касающиеся права на убежище В мире
09:00 Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой карты Общество
08:57 В Узбекистане из-за пандемии экзамены в вузы проведут под открытым небом В мире
08:54 О местах работы мобильных датчиков контроля скорости рассказали в ГАИ Минска Регионы
08:52 Галицкий об итогах олимпийских состязаний по гребле: конечно, утешительные финалы не наш результат Спорт
08:37 "Брестоблимущество" выставило на торги в августе более 40 объектов недвижимости Регионы
08:33 КГК Могилевской области проведет горячую линию о доступности детских товаров Регионы
08:21 Почти половине украинцев денег хватает только на еду - опрос В мире
08:15 Профилактическая акция ГАИ "Переезд" стартовала в Гомельской области Регионы
08:13 Китай разработал ультрафиолетовый стерилизатор для инактивации коронавируса В мире
08:04 Португальский легкоатлет Пичардо первенствовал в тройном прыжке на Играх в Токио Спорт
08:00 Новозеландка Лиза Каррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
05 августа 2021, 08:50

Названо имя самой богатой актрисы в мире

Риз Уизерспун. Фото из Instagram
Риз Уизерспун. Фото из Instagram

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes провел анализ доходов многих мировых звезд и узнал имя самой богатой актрисы на планете.

Согласно анализу достатка от журналистов издания, самой богатой актрисой в мире на сегодняшний день является Риз Уизерспун. Звезда картины "Блондинка в законе" обладает состоянием в $400 миллионов, что на порядок больше ,чем у других актрис.

По информации журнала, получить такое состояние Риз Уизерспун смогла благодаря продаже своей продюсерской компании Hello Sunshine за $900 миллионов. Эта студия занималась производством многих популярных проектов, в том числе "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая".

Кроме этого, самая богатая актриса в мире зарабатывает по миллиону долларов за съемки в одном эпизоде в сериалах, а также выступает в качестве продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость кино развлечения рейтинг США финансы
Новости рубрики Калейдоскоп
Билли Айлиш. Фото из Instagram Билли Айлиш примерила корсет и решила подурачиться прямо в бассейне (Фото)
Скриншот из видео Друг, что это? Любопытные альпаки так и не смогли понять, что перед ними кот (Видео)
Фото Mamsila Девушка придумала очень забавный способ, чтобы вывести детей на чистую воду (Видео)
Фото ArchDaily В Милане нашли интересный способ вновь использовать заброшенные парковки
Аманда Холден. Фото из Instagram Британская телеведущая сверкнула своей красотой в бикини и очаровала сеть
Скриншот из видео Кот ворвался на бейсбольный матч и сорвал овации всего стадиона (Видео)
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии
Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой карты
Топ-новости
Картина дня: рост сотрудничества с Китаем, будни студотрядовцев и встреча Максима Недосекова
Эйсмонт: президентские выборы в прошлом году могли быть перенесены, но Лукашенко настоял на их проведении
КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси
Бронзовый призер Недосеков: моя следующая цель - прыгнуть выше и получить золото
Профсоюзы АПК: слаженность и взаимопонимание - плюсы родственных экипажей на уборке зерновых
"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке
Политолог: действуя спокойно и последовательно, белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике
Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу - ГПК
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров увеличатся на 5-15% - МАРТ
Ирина Курочкина вышла в финал Олимпиады в турнире по женской борьбе
ФОТОФАКТ: Вечерний Токио
Стаж и пенсии, матпомощь инвалидам - с какими вопросами пришли на прием к Костевич
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.