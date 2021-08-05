Названо имя самой богатой актрисы в мире

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes провел анализ доходов многих мировых звезд и узнал имя самой богатой актрисы на планете.

Согласно анализу достатка от журналистов издания, самой богатой актрисой в мире на сегодняшний день является Риз Уизерспун. Звезда картины "Блондинка в законе" обладает состоянием в $400 миллионов, что на порядок больше ,чем у других актрис.

По информации журнала, получить такое состояние Риз Уизерспун смогла благодаря продаже своей продюсерской компании Hello Sunshine за $900 миллионов. Эта студия занималась производством многих популярных проектов, в том числе "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая".

Кроме этого, самая богатая актриса в мире зарабатывает по миллиону долларов за съемки в одном эпизоде в сериалах, а также выступает в качестве продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей. -0-