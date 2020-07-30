"Не старик, но Хоттабыч": Киркоров поздравил Игоря Крутого забавными архивными кадрами - видео

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram забавный ролик с участием композитора Игоря Крутого.

Таким способ артист решил поздравить друга с днем рождения. В кадре запечатлен момент во время предконцертной подготовки. В ролике Киркоров примерил свойственный себе яркий наряд, однако Игорь Крутой выбрал образ, который восхитили и повеселили юзеров сети.

Композитор предстал в костюме Хоттабыча, а на лице у него красуется длинная борода. Многие сразу не узнали Крутого, однако после посмеялись от души. "Друг мой, Игорь, 1000 лет тебе желаю радовать нас своим творчеством!" - написал в подписи к посту музыкант.

Разумеется, такие кадры не остались без внимания поклонников Филиппа Киркорова. Они поздравили композитора, а также оставили множество забавных комментариев: "Гендольф существует", "Красавцы- волшебники", "Не старик, но Хоттабыч". -0-