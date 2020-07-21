Не уйдешь! Заядлый рыбак не собирается просто так отдавать свою добычу - видео

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделилась девушка из штата Флорида в США.

Вместе с семьей она отправилась на рыбалку в открытое море. По словам женщины, день не задался с самого начала и никто уже не верил в улов. Так думали все, кроме отца семейства.

Заядлый рыбак не собирался так просто сдаваться и ему улыбнулась удача. Мужчина начал вытаскивать из воды огромного луциана. Отец стал затягивать рыбу в лодку, однако та в последний момент сорвалась. Многие бы оставили попытки и отправились домой, однако глава семейства принялся действовать решительно и прыгнул за рыбой в воду.

Его не смутили даже акулы, которых видели неподалеку. В конечном итоге, мужчина смог поймать рыбу и забраться в лодку, предварительно подав свой улов жене. Пользователи восхитились упорством мужчины и оставили множество восторженных комментариев. -0-