Не вписался в поворот: самолет зацепил крылом столб и попал на видео

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиалайнер врезался в фонарный столб, когда выезжал на взлетную полосу. Внимание на кадры обратило издание FoxNews.

Инцидент произошел 28 мая в аэропорту Далласа. Лайнер компании America Airlines выруливал на ВПП и собирался отправиться в путь, однако не вписался в поворот. Пилоты выбрали для маневра недостаточно широкий круг и зацепили крылом столб.

От удара осветительная опора рухнула, а часть самолета оказалась серьезно повреждена. Авиакомпании пришлось пересадить пассажиров на другой самолет до Багамских островов. В результате инцидента никто не пострадал, а кадры привлекли внимание юзеров. -0-