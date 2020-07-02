"Небольшой перекус": семья сделала себе стол начос - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные и впечатляющие кадры разместили в YouTube.

Одним вечером семья из штата Мичиган думала о том, что бы приготовить на ужин. Размышления продолжались несколько часов, пока глава семейства не предложил начос.

Семья поддержала идею, однако все пошло не по плану, когда мама высыпала еду на стол. Она не хотела заморачиваться ради одной тарелки, поэтому решила сразу сделать стол начос.

Семья поддержала ее идею и принялась помогать. За несколько минут огромный стол с едой был готов, а члены семейства решили поделиться кадрами в сети, подписав их: "Это время стола с начос!".-0-