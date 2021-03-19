Неизвестный Стивен Кинг и испанцы в лесах Беларуси: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Откуда взялись испанцы в белорусских лесах в Великую Отечественную, факты из жизни Стивена Кинга, перемены в дизайне и стиле в течение ста лет и рецепт сливочного куриного супа с пастой. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как менялись талисманы известных брендов

Логотипы популярных брендов узнаваемы во всем мире. Но не менее логотипа важен маскот, он же талисман компании. Такие персонажи порой становятся даже частью масс-культуры, а иногда – вдохновителями для современных художников. Предлагаем посмотреть, какими были и какими стали талисманы некоторых известных брендов.

"Гренада, Гренада моя", или Откуда взялись испанцы в лесах Беларуси

Оказавшись во времена Великой Отечественной войны на одной из белорусских партизанских стоянок, вполне можно было услышать испанскую речь. "Откуда испанцы в лесах Беларуси?" – спросит иной пытливый читатель. Попытаемся вместе изучить одну из недавно приоткрытых страниц летописи славного прошлого нашей республики.

На фото – Кирилл Прокофьевич Орловский, командир отряда, в который входили партизаны-испанцы.

Необычный Стивен Кинг: отца украли марсиане, боится пауков

В новом проекте БЕЛТА + поговорим не столько о конкретных литературных произведениях, сколько об их создателях. Расскажем о пристрастиях и вкусах авторов, необычных фактах их жизни, вспомним и занимательные истории появления книг. В этот раз обсудим "короля ужасов" Стивена Кинга – чего боится сам писатель, какую музыку любит слушать и как относится к собственному творчеству.

Макияж через десятилетия

Мода на "пышечек" уступала место "тростинкам", завитые прически-"гривы" сменились гладкими стрижками – тренды в красоте отличаются непостоянством. Не стали исключением и требования к макияжу. Предлагаем посмотреть, как менялись стандарты в течение 100 лет – от 1920 года до 2020-го.

Сливочный куриный суп с пастой

Готовится достаточно быстро при условии, что у вас уже есть куриный бульон. Но ничего страшного не произойдет, если вы замените его простой водой, ведь в рецепте есть мясной ингредиент, который сделает блюдо достаточно наваристым.

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Фото из открытых источников