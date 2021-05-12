Некисло! Щенок решил попробовать лимон на вкус!

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто сказал, что только люди могут быть гурманами? Некоторые домашние питомцы порой удивляют своими вкусовыми пристрастиями...Например, этот щенок на видео.

Малыш отважился попробовать лимон. Кислый вкус его не смутил, однако съесть фрукт целиком пес так и не решился.

Забавное видео привлекло внимание пользователей сети. Ролик посмотрели 43 тысячи раз. Многие подписчики с удивлением комментировали: "Не знала, что щенки и лимоны любят есть", "Я думала морщиться будет, как все дети", "Все животные от лимона "лапки" делают, а этот еще и на зубки пробует".-0-