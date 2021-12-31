Необычное природное явление запечатлели на видео в Анапе

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители города Анапа смогли записать на видео необычное явление, которое появилось на берегах Черного моря. Кадры разместили в Instagram.

Жители были удивлены, когда местные пляжи длиной в несколько сотен метров оказались в плотной белой массе. Побережье практически полностью покрылось белой пеной, и с каждой волной ее количество только увеличивалось. Некоторые куски даже взлетали в воздух.

Разумеется, такое явление поразило жителей Анапы и пользователей сети. Одни оказались в восторге от увиденного, а другие принялись шутить в комментариях: "Кто заказывал пенную вечеринку?".-0-