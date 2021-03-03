Неоднозначное фото Анны Седоковой вызвало бурную реакцию в сети

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram-сторис странное фото, которое вызвало смешанные чувства у пользователей.

Звезда решила оригинально поздравить девушек с наступающим 8 марта и представила свое селфи. Для кадра Анна Седакова примерила кружевное черное белье, а изюминкой кадра стала ее внешность. Певица в прямом смысле слова продемонстрировала свою естественную красоту, крупным планом сфотографировавшись с небритыми подмышками.

Анна Седокова. Фото из Instagram

Это неоднозначное фото Анны Седоковой стало предметом обсуждения в сети. Многие раскритиковали звезду за подобный снимок, а другие, напротив, поддержали певицу. -0-