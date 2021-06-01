Неожиданное появление крокодила на водопое заставило гепарда оторваться от земли

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в одном из парков в Индии смогли запечатлеть впечатляющие и забавные кадры с участием крокодила и гепарда.

На видео, размещенном в Twitter офицером Индийской лесной службы Сурендером Мехра, можно увидеть гепарда, который пришел к водопою, чтобы утолить жажду. Кошка спокойно наслаждается живительной влагой, но в ее планы решил вмешаться крокодил. Рептилия долгое время пряталась под водой, а потом неожиданно появилась перед носом гепарда.

Такое неожиданное появление крокодила заставило гепарда в буквальном смысле оторваться от земли, ведь кошка подпрыгнула от испуга на несколько метров в воздух. Она перелетела рептилию и приземлилась в центр пруда, а после поспешила выбраться на берег и скрыться за холмом.

Эти кадры повеселили юзеров сети, а подпись к посту гласит, что дикая природа всегда полна неожиданностей и сюрпризов. Ролик быстро привлек внимание юзеров сети и собрал десятки тысяч просмотров. -0-