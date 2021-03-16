Нет снега - ерунда! Мужчина прокатился на снегоходе прямо по воде (Видео)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющие кадры запечатлели несколько друзей на озере в штате Мичиган, США. Видео они разместили на YouTube.

Несколько мужчин отправились на берег местного водоема, чтобы отдохнуть, а один из друзей приехал покататься на снегоходе. Была только одна проблема - в округе снег начал таять. Казалось, что на этом можно было бы заканчивать веселье, но американец не собирался сдаваться.

Он запрыгнул на снегоход, по полной нажал на газ и отправился кататься прямо по воде. Активный отдых впечатлил юзеров, ведь никто не думал, что такое возможно. Неудивительно, что ролик привлек внимание пользователей сети. -0-