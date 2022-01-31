Неудача пушистого охотника рассмешила сеть и прославила кота (Видео)

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин красивого пушистика из Шотландии недавно сделал уморительные кадры, которые повеселили пользователей YouTube.

В один из дней мужчина заметил своего питомца в саду. Четвероногий аккуратно пробирался по траве к кустам. Хозяин смекнул, что стал свидетелем дикой охоты, и незамедлительно включил камеру.

Владелец пушистого охотника хотел записать шикарные и эпичные кадры, однако произошла неудача. Котик выследил свою добычу и намеревался совершить последний решающий прыжок, однако все пошло не по плану. Питомец оказался в кустах, что рассмешило сеть и прибавило ролику популярности. За короткое время видео посмотрели огромное число раз.-0-

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