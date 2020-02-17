Невилл Долгопупс поделился ностальгическим фото на фоне Хогвартса, но Драко Малфой все испортил в комментариях

Том Фелтон и Мэттью Льюис. Фото из Instagram

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последняя часть фильма о Гарри Поттере вышла более девяти лет назад, однако это не влияет на дружбу актеров.

Так, например, актер Мэтью Льюис, который сыграл пухлого мальчика Невилла Долгопупса, поделился фотографией в Instagram на фоне замка Хогвартс, который находится в парке развлечений Universal Orlando во Флориде, США.

Актер подписал пост: "Надвигается буря, Гарри". Подписчики Мэттью Льюиса принялись шутить и ностальгировать, однако гармонию нарушил Том Фелтон, который исполнил в фильмах школьного задиру Драко Малфоя. Он тоже подшутил над Долгопупсом, однако вспомнил и про поразительные перемены во внешности актера: "Я издевался над ним. Он из Долгопупса превратился в Верзилопупса".

И действительно, Мэттью Льюис уже далек от образа пухлого мальчика, теперь он выглядит настоящим брутальным красавцем, что поражает воображение женской половины интернета. -0-