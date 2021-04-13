"Невозможно": фигура Эмилии Ратаковски стала еще лучше спустя всего месяц после родов (Видео)

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Эмилия Ратаковски представила в Instagram новый пост и вызвала множество самых разнообразных эмоций у юзеров сети.

Девушка всего месяц назад родила чудного малыша, а сегодня уже красуется перед зеркалом в бикини. Эмилия Ратаковски подурачилась перед камерой в откровенном виде и показала всем свою фигуру, которая, судя по словам фолловеров, стала еще лучше. Разумеется, это вызвало массу вопросов у подписчиков.

Многие уверены, что добиться такого тела спустя всего месяц после родов просто "невозможно". Другие, напротив, решили не задавать вопросов, а просто насладились соблазнительным видом Эмилии Ратаковски. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал более 1,3 миллионов лайков. -0-