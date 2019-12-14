Незаконченную симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект, сообщает Euronews .

В 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося немецкого композитора. Людвиг ван Бетховен оставил миру девять симфоний и фрагменты еще одной - незаконченной.

К юбилею композитора команда музыковедов и программистов организовала необычный проект. "Искусственный интеллект запоминает невероятное количество нот в кратчайшее время и потом анализирует их. Первые результаты почти как с человеком, - говорит руководитель проекта Маттиас Редер. - Вы скажете: "Ну, это не так уж и здорово". Но алгоритм совершенствуется и в какой-то момент результат поражает вас. Это произошло в первый раз несколько недель назад. Мы довольны его успехами".

Мировая премьера 10-й симфонии Бетховена, дописанной с помощью искусственного интеллекта, состоится в Германии в родном городе композитора Бонне 28 апреля 2020 года.-0-