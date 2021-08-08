Ничего лишнего: фотограф из Японии делает потрясающие фото котиков - убедитесь сами!

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии любят котиков, а котики, по всей видимости, любят Японию. Пушистики даже на улице здесь живут хорошо, что говорит об одном - любовь взаимна!

Этот необычный нюанс заметил фотограф по имени Масаюки Оки. Каждый день он выходит на прогулку в город и ищет котиков, но не для того, чтобы сдать их в приют. Все только для того, чтобы сделать потрясающие фото котиков для своего Instagram, на который, к слову, уже подписано почти 300 тысяч человек.

В итоге мужчине удается захватить в кадр ничего лишнего, а только пушистиков, их милоту и, конечно, некоторые забавные моменты из жизни. Эти снимки потрясающие. Не верите, убедитесь сами! -0-