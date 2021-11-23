Ничего милее вы сегодня не увидите: два щенка решили посоревноваться в зевках (Видео)

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад семья из США опубликовала на YouTube очень милые и забавные кадры, которые не оставили равнодушными юзеров сети.

Люди стали обладателями двух милых щенков, а в один из дней малыши поразили всех вокруг. Утром собачек разбудили и они еще не до конца проснулись. Впрочем, этого хватило, чтобы два щенка решили посоревноваться в зевках.

Сначала один из питомцев широко раскрывает рот, а после издает забавный звук. Разумеется, реакция другого щеночка не заставила себя ждать и он выполнил похожее движение, вот только зевок оказался гораздо смешнее. Кадры впечатлили сеть, ведь за короткое время их посмотрели внушительное число раз. -0-