Николай Басков бросил отношения с женщинами и показал свою новую любовь

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Николай Басков признался в Instagram, что разочаровался в отношениях, поэтому нашел себе новую любовь.

Теперь сердца певца принадлежит пушистой кошке по кличке Шанель. Звезда эстрады делится фотографиями и видео с ней у себя на странице, а также каждый раз признается ей в любви. Очень милая кошечка завоевала сердце не только Николая Баскова, но и миллионов пользователей сети.

Неудивительно, что каждый пост артиста с кошкой Шанель собирает огромное число лайков и массу восторженных комментариев. К слову, недавно питомцу звезды исполнилось пять месяцев. -0-