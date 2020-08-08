Нина Добрев устроила на карантине отдых у бассейна в соблазнительном купальнике

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Нина Добрев опубликовала в Instagram фотографию со своего отдыха во время изоляции.

Звезда решила устроить небольшой релакс в бассейне. Для этого она примерила закрытый красный купальник, взяла огромный надувной матрас и устроилась поудобнее в бассейне. Для компании она прихватила свою собаку, которая, как звезда призналась в подписи к снимку, ненавидит воду.

Впрочем, это не помешало песику вместе со своей знаменитой хозяйкой устроить очень милую фотосессию. Для пущего эффекта Нина Добрев примерила яркое сомбреро и поцеловала питомца. Кадр пришелся по вкусу пользователям сети, которые оценили не только милоту фотографии, но и соблазнительную фигуру знаменитости. -0-