Нюша показала фото новорожденной дочери

12 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Седьмого ноября у певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова родилась дочь. Молодые родители пока не раскрывают имя новорожденной.

Фото из Instagram-аккаунта Игоря Сивова

Седьмого ноября, в день рождения малышки, пара порадовала поклонников черно-белым снимком. На нем родители трогают ушко ребенка. Двенадцатого ноября Игорь Сивов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото маленьких ножек дочери в пинетках.

Нюша сообщила подписчикам в социальных сетях, что в данный момент в ее жизни наступило лучшее время. Это первый ребенок звезды. -0-