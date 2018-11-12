Нюша показала фото новорожденной дочери

12 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Седьмого ноября у певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова родилась дочь. Молодые родители пока не раскрывают имя новорожденной.
Седьмого ноября, в день рождения малышки, пара порадовала поклонников черно-белым снимком. На нем родители трогают ушко ребенка. Двенадцатого ноября Игорь Сивов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото маленьких ножек дочери в пинетках.
Нюша сообщила подписчикам в социальных сетях, что в данный момент в ее жизни наступило лучшее время. Это первый ребенок звезды. -0-
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