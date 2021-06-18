Нюша в стильном купальнике произвела фурор в Instagram

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Нюша представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка решила сфотографироваться рядом с бассейном и выбрала для этого соответствующий наряд. Нюша примерила стильный закрытый купальник лазурного цвета и принялась крутиться перед камерой. Образ получился впечатляющим, а вот фигура и красота Нюши произвела в Instagram настоящий фурор.

Разумеется, пост не остался без внимания фолловеров звезды. Они поспешили выразить свои эмоции, из-за чего под фотографиями Нюши в стильном купальнике появилась масса восторженных отзывов, а также сотни тысяч лайков. -0-