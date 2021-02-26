Новая обложка модного журнала с Ириной Шейк разочаровала юзеров

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram русскоязычной версии журнала Vogue появился новый кадр с Ириной Шейк, который стал предметом обсуждения в социальной сети.

На фото запечатлена 33-летняя модель, однако внешний вид и декорации вызвали вопросы у пользователей. Ирина Шейк позирует в зеленом пиджаке и юбке, а также она примерила босоножки. Стилисты постарались над ее прической и макияжем, которые сделаны в том же цвете.

Многие пользователи оказались разочарованы новой обложкой модного журнала. В комментариях к посту они отметили, что несуразный стиль съемки полностью спрятал красоту Ирины Шейк, а другие подчеркнули, что в таком виде авторы фотосессии только испортили внешний вид модели.

Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч отметок "Нравится". Позже фотографию опубликовала у себя в Instagram сама Ирина Шейк и там отзывы были похожи, однако лайков оказалось в разы больше. -0-