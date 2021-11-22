Новая оптическая иллюзия с шапкой оставила юзеров в недоумении (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok поделилась любопытными кадрами, которые надолго заинтересовали юзеров сети.
Женщина по имени Отелия Кармен опубликовала в соцсети занятный ролик, который стал новой оптической иллюзией. Блогерша демонстрирует в кадре шапку зеленого цвета, однако это не так. Оказалось, что в магазине предмет гардероба действительно был такого цвета, но уже дома кардинально все поменялось.
Под лампочками в жилище шапка изменилась полностью, став коричневой. Этот факт впечатлил и заинтриговал многих. Люди были удивлены таким необычным переменам цвета за несколько секунд, однако объяснение оказалось простым. Выяснилось, что все дело в метамерии. Этот эффект возникает, когда предметы могут менять свой цвет из-за оттенка источника света.
Конечно, кадры с новой оптической иллюзией оставили пользователей в недоумении, однако это и принесло популярность ролику, который уже посмотрели более четырех миллионов раз. -0-