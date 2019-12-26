Новое видео Наташи Королевой смутило поклонников

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Наташа Королева поделилась кадрами с модной вечеринки и заставила фанатов поволноваться.

В кадре звезда запечатлена со своей подругой дизайнером, однако фолловеров певицы волнуют губы их кумира. Они заподозрили Наташу Королеву в пластике губ.

Люди отметили, что контур и объем губ звезды увеличился, что насторожило поклонников.

Они принялись бурно обсуждать теорию в комментариях к посту. Артистка никак не комментирует свои изменения, а пост уже собрал более ста тысяч просмотров. -0-