Новогодний лайфхак от мужчины попал на видео и повеселил сеть

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Великобритании записала забавный момент в доме своих родителей и разместила ролик на YouTube.

Британка приехала в гости на праздники и принялась помогать родителям наряжать елку. Сначала все было хорошо, но потом дело дошло до огоньков, которые нужно было разместить на елке. Женщина уже намеревалась все сделать сама, однако родители нашли куда более интересный и забавный способ.

Мужчина обкрутил гирлянду вокруг себя, а после стал раскручиваться, пока его супруга укладывала украшения на ветви елки. Этот момент повеселил пользователей сети, а новогодний лайфхак от мужчины понравился всем. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал внушительное число просмотров.-0-