Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" посмотрели более миллиона раз

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино" собрала более миллиона просмотров за три дня, свидетельствуют данные на YouTube-канале "Союзмультфильма".

Двадцать пятая серия посвящена корпоративу в знаменитой деревне. Герои устраивают праздник с песнями, конкурсом по заворачиванию посылок на скорость, шоколадным фонтаном и другими сюрпризами.

Серия была опубликована на YouTube-канале "Союзмультфильма" 30 декабря 2019 года. На данный момент она набрала более 1 млн 200 тыс. просмотров. Зрители оставили более 19 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Первая серия "Возвращения в Простоквашино" вышла весной 2018 года. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. В первом сезоне мультсериала будет 30 эпизодов.-0-