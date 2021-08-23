Новоиспеченный папа Авербух встретил Лизу Арзамасову из роддома (Фото)

Лиза Арзамасова. Фото из Instagram
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Елизавета Арзамасова выписалась из роддома, где ее встречал супруг. Об этом девушка рассказала у себя в Instagram.
Поклонники пожелали Арзамасовой и ее малышу крепкого здоровья и завалили актрису массой хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-
Актриса поделилась совместным кадром с мужем и новоиспеченным папой Ильей Авербухом, а также со старшим сыном спортсмена от предыдущего брака. Лиза Арзамасова выглядит уставшей, но счастливой, что отметили многочисленные фолловеры. "Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - домой!" - написала Арзамасова в подписи.
Поклонники пожелали Арзамасовой и ее малышу крепкого здоровья и завалили актрису массой хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-