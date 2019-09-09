Новые фото Надежды Бабкиной вызвали споры в сети

Надежда Бабкина. Фото из архива
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники приступили к жаркому обсуждению новых фото Надежды Бабкиной, которые она опубликовала в своем Instagram.
Фолловеры звезды спорят, сделала ли Надежда Бабкина новую пластику лица и фотошопит ли фото, перед тем, как опубликовать их в Instagram.
Снимки, вызвавшие бурное обсуждения, были сделаны на премьере фильма Валерия Тодоровского. На них Надежда Бабкина позирует в обществе молодого мужа Евгения Гора и актрисы Ирины Розановой.
Впрочем, нашлись и те, кто порадовался цветущему виду Надежды Георгиевны и поделились своими эмоциями в комментариях. -0-