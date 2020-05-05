Новые "Звездные войны" снимет Тайка Вайтити

Тайка Вайтити. Фото AP
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания The Walt Disney выбрала режиссера для новой экранизации по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщается на сайте проекта.
Кресло режиссера займет обладатель "Оскара" Тайка Вайтити. Ранее он уже работал с проектами из звездной саги. Режиссер снял финальный эпизод популярного сериала "Мандалорец".
Помимо всего прочего, Вайтити займется написанием сериала к новому фильму по "Звездным войнам". Его соавторам стала шотландская сценаристка Кристи Уилсон-Кернс. Дата выпуска проектов пока неизвестна. -0-