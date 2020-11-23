Новый Форсаж? Невероятная парковка попала на видео во Вьетнаме - видео

Скриншот из видео

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели случай невероятного везения или огромного профессионализма - трудно понять. Кадры разместили на YouTube. Во время дождливой погоды в городе Ханой камеры записали невероятный дрифт и парковку небольшого грузовика. Водитель спокойно едет по влажно дороге, но в какой-то момент транспорт теряет управление и уходит в занос. Многие юзеры сети гадают: было ли это везение или сыграл опыт мужчины. Однако машина боком залетает в поворот и останавливается рядом со строительной площадкой. Никто не пострадал, а ДТП не последовало. Юзеры, в свою очередь, уже принялись шутить и считают, что водителя просто необходимо взять в новый Форсаж. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!