Новый год добавил в России еще 581 миллионера

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января 2021 года в рамках розыгрыша новогоднего тиража "Столото" появился 581 новый миллионер, сообщает РИА "Новости".

"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тыс призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер", - сообщает агентство.

Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706,577 тысячи рублей.

Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов. Джекпот в 1 млрд рублей разыгран не был.-0-