Новый трейлер из мира магии уже в сети: Хогвардс и Дамблдор возвращаются (Видео)

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Warner Bros опубликовала на YouTube первый трейлер грядущего продолжения захватывающей истории под названием "Фантастические твари".

Третья часть картины позволит в 2022 году всем фанатам знаменитой франшизы вновь окунуться в мир магии и увидеть грандиозное противостояние волшебников на фоне Второй мировой войны. В трейлере можно увидеть Джуда Лоу в роли молодого директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора. Кроме того, зрителю предстоит вернуться в Хогвардс.

К слову, противостоять главные герои будут Гриндевальду, который сменил внешность. Теперь главным антагонистом стал Мадс Миккельссен, который выглядит очень неплохо. Премьера запланирована на 7 апреля 2022 года. Еще больше из мира кино можно найти по этой ссылке.-0-