Новый трейлер "Лиги справедливости" от Зака Снайдера опубликовали в сети

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальных сетях прошла премьера полноценного трейлера грядущего фильма от Зака Снайдера "Лига справедливости".

Картина про супергероев из вселенной DC расскажет о противостоянии персонажей комиксов со вселенским злом. Главным антагонистам фильма станет Дарксайд и другие.

Режиссерская версия "Лиги справедливости" от Знака Снайдера будет идти почти четыре часа, а покажут ее на сервисе HBO Max. Премьера намечена на 18 марта. К слову, появится в фильме и Джокер в исполнении Джареда Лето. В предыдущей версии 2017 года сцены с этим персонажем вырезали. -0-