Обезьянка Сьюзи присматривает за маленькими подопечными (Видео)

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео с очаровательными животными появилось на одном из YouTube-каналов. Трое котят проводят время с двумя утятами.

Питомцы настроены очень дружелюбно и даже играют друг с другом. Рядом с ними постоянно находится обезьянка по кличке Сьюзи. Она, по всей видимости, переживает за утят. Внимательно наблюдает за их игрой и контролирует, чтобы малыши не обижали птиц.

Ролик с очаровательными питомцами посмотрели 26 тысяч человек. Многие подписчики канала не поленились оставить свои комментарии: "Сьюзи доброе, милое существо. Даже с утенком хотела поделиться тем, что все время жует. Это материнский инстинкт: всех оберегать и покормить", "Какие малыши все милые", "Невероятное умиление! Как прекрасны эти маленькие котята и утята!"-0-