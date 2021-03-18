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Калейдоскоп
18 марта 2021, 16:33

Очень мило: слепая и глухая собака смогла узнать своего хозяина после карантина (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Стив Кристал из США недавно представил в TikTok ролик, который растрогал миллионы людей.

Американец долгое время не виделся со своей дочкой Хейден и ее собакой Битси. Карантин внес коррективы в жизнь семьи, ведь они не встречались целый год. Поэтому первую встречу после долгой разлуки записали на видео. Встреча с дочкой оказалось очень эмоциональной, однако самым трогательным моментом стало воссоединение с песиком.

Мужчина думал, что глухая и слепая Витси не узнает его, однако все стало ясно, когда она подошел поближе к человеку. Любимый запах животное не спутает ни с чем. Питомец сразу же узнал мужчину и начала прыгать от радости, задорно виляя хвостом. Этот момент растрогал огромное число людей, которые посмотрели милые кадры десятки тысяч раз. -0-

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