Очень трогательная реакция девушек на щеночка умилила YouTube (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из Великобритании разместила на YouTube кадры, которые очаровали многих.

Родители двух девушек решили устроить им сюрприз и подарить щенка, которого они так давно хотели. Для этого мама и папа попросили сестер закрыть глаза и включили камеру. После этого девушкам разрешили взглянуть на подарок, и их трогательная реакция не заставила себя ждать.

Две сестры буквально расплакались от счастья и не смогли сдержать свои эмоции. Этот момент умилил огромное число юзеров YouTube, ведь за короткое время видео посмотрели внушительное число раз. -0-