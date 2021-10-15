Огромная кошка пригрелась на солнце и все захотели оказаться на ее месте! (Видео)

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды днем хозяйка милой кошки по кличке Сефа зашла в комнату и запечатлела расслабляющие кадры, которыми с радостью поделилась на YouTube.

Девушка обнаружила в помещении свою огромную кошку, которая удачно развалилась на полу. Питомец лежит на спине, а теплое солнышко только еще больше расслабляет. По всему виду животного можно понять, что ему очень хорошо.

Неудивительно, что на месте кошки захотели оказаться все, а ролик получился милым и пришелся по вкусу пользователям, ведь люди посмотрели видео огромное число раз. -0-