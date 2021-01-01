Около 40 человек встретили Новый год на вершине Эльбруса

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько групп альпинистов встретили Новый год на самой высокой точке Европы - вершине Эльбруса, сообщил ТАСС.

Эльбрус - самая высокая гора Европы, ее высота над уровнем моря - 5 642 м. По данным Федерации альпинизма России, на ее вершину ежегодно поднимаются до 10 тыс. альпинистов.

"В настоящее время на горе находятся 11 групп, в состав которых входят 39 человек, для этого времени года, конечно, это очень много. Контрольный срок до 1 января еще у трех групп в составе семи человек, которые пошли на восхождение", - рассказал ТАСС дежурный МЧС.-0-