Ольга Бузова показала странный откровенный наряд - не все фанаты его поняли

27 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ольга Бузова поделилась в личном Instagram-аккаунте снимком в красном наряде, который не все фанаты оценили.

Это облегающее платье с ультра короткой юбкой. Дополнили образ красные сапоги. Одна часть подписчиков отметила, что сценический наряд довольно эффектный. Другие же написали, что платье странное: сверху выглядит несуразно, а юбка мало что прикрывает. Впрочем, Ольга любит яркие и откровенные сценические наряды - ее они совершенно не смущают.-0-